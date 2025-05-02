OneRepublic İstanbul'da: Ryan Tedder'dan Türk bayraklı tişört sürprizi
ABD'li alternatif rock grubu OneRepublic, yeni albümleri Artificial Paradise'ın turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi. Grubun solisti Ryan Tedder, Türk bayraklı tişörtüyle sahne aldı.
Counting Stars, Secrets, Love Runs Out gibi şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü alternatif rock grubu OneRepublic, yeni albümleri Artificial Paradise turnesi kapsamında İstanbul'da sevenleriyle buluştu.
Konserin en büyük sürprizi ise grubun solisti Ryan Tedder'ın üzerinde Türk bayraklı bir tişörtle sahneye çıkmasıydı.
ABD'li şarkıcı, konserden eğlenceli anları "İstanbul doğru yapıyor" notuyla paylaştı.
"İSTANBUL EN SEVDİĞİM ŞEHİRLERDEN BİRİ"
Öte yandan OneRepublic solisti Ryan Tedder, İstanbul'a gelmeden önce heyecanını şu sözlerle paylaşmıştı:
"Merhaba Türkiye, ben OneRepublic'ten Ryan Tedder. Yeniden İstanbul'a gelmek için sabırsızlanıyoruz. Dünyadaki en sevdiğim şehirlerden biri. Her seferinde İstanbul'da harika zaman geçiriyoruz. Bu sefer klasik hit şarkılarımızın yanı sıra yeni albümümüzden de bazı şarkılar seslendireceğiz. Gerçekten geliyoruz ve bu sefer çok heyecanlıyız. Açıkhava konserlerinde açılışı biz yapıyoruz. 30 Nisan'da görüşmek üzere."
Colorado'da 2002'de kurulan grup, şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitarist Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeci Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.
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