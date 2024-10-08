OneRepublic Türkiye'ye geliyor

ABD'li pop rock grubu OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise" turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek.

BKM'den yapılan açıklamaya göre grup, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) organizasyonu ile 18 Şubat 2025'te Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

Colorado'da 2002'de kurulan grup, şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitarist Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeci Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.