Onur Buldu "Tebessüm" filmiyle sinema seyircisi karşısına çıkıyor

Güldür Güldür Show ile ünlenen Onur Buldu'nun başrolde yer aldığı "Tebessüm" filmi, 2 Haziran'da vizyona giriyor. Yapımcılığını Avcı Film ve Su Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sezgin Cengiz’in yazdığı, yönetmenliğini Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik’in birlikte yaptığı filmde, 35 yaşlarında olan ve bir devlet kurumunun arşiv bölümünde çalışan Mustafa’nın yaşamına odaklanılıyor.
"Tebessüm"de, çevresi tarafından asık suratlılığı ve asosyalliği ile tanınan Mustafa’nın bir gecede değişen ve absürtleşen hikayesi anlatılıyor. Karakterin başına gelen trajikomik durumlardan beslenerek bir kara komedi örneği sunan filmde Onur Buldu'ya Seda Türkmen, Adem Tosun, Güvenç Selekman, Özlem Gök ve Emir Çubukçu gibi oyuncular eşlik ediyor.
TEBBESSÜM'ÜN KONUSU
Çevresi tarafından asık suratlılığı ile tanınan Mustafa, İstanbul’da bir devlet dairesinde arşiv bölümünde çalışmaktadır. Mustafa’nın aranan bir katile benzemesi dolayısıyla sık sık polis kontrolüne takılması, işleri onun için içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Mustafa’nın imajından hoşnutsuzluğunu bilen arkadaşı Zeki’nin, onu güler yüzlü gösterecek bir planı vardır ve Mustafa’yı da buna ikna eder. Ancak işler ters gider, Mustafa’nın yeni imajı hiç de olumlu bir sonuç yaratmadığı gibi Mustafa için bundan sonra hayatında, pek de gülünecek bir şey kalmaz. Babasının Denizli’de hastaneye kaldırılıp bacağının kesildiğini öğrenir. Kesik bacağı gömmekle vazifelendirilen Mustafa ve kendisinin tam zıttı olan amcasının oğlu Mehmet kendilerini beklenmedik hataların içinde bulurlar.