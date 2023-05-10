Onur Buldu "Tebessüm" filmiyle sinema seyircisi karşısına çıkıyor

Güldür Güldür Show ile ünlenen Onur Buldu'nun başrolde yer aldığı "Tebessüm" filmi, 2 Haziran'da vizyona giriyor. Yapımcılığını Avcı Film ve Su Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sezgin Cengiz’in yazdığı, yönetmenliğini Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik’in birlikte yaptığı filmde, 35 yaşlarında olan ve bir devlet kurumunun arşiv bölümünde çalışan Mustafa’nın yaşamına odaklanılıyor.

"Tebessüm"de, çevresi tarafından asık suratlılığı ve asosyalliği ile tanınan Mustafa’nın bir gecede değişen ve absürtleşen hikayesi anlatılıyor. Karakterin başına gelen trajikomik durumlardan beslenerek bir kara komedi örneği sunan filmde Onur Buldu'ya Seda Türkmen, Adem Tosun, Güvenç Selekman, Özlem Gök ve Emir Çubukçu gibi oyuncular eşlik ediyor.