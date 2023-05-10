Opera sanatçısı Leyla Gencer vefatının 15. yılında anıldı

Fügen Yiğitgil'in piyanosuyla eşlik ettiği konserde, Esra Abacıoğlu Akcan, Perihan N.Artan, Aylin Ateş, Aslı Ayan, Jaklin Çarkçı, Evren Ekşi, Anna Sirel Y. Etyemez, Nesrin Gönüldağ, Gülbin Günay, Otilia İpek, Nazlı Deniz Süren, Hande Soner Ürben ve Evren Işık Yasemin solist olarak sahne aldı.



Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yapan Leyla Gencer, Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da birçok konser verdi.

Başarılı sanatçı, unutulmaz operaların karakterleri Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Floria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Aida ve Violetta karakterlerine uzun yıllar hayat verdi.

