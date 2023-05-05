Opera sanatçısı Leyla Gencer ölüm yıldönümünde anılacak

Dünya opera sahnelerinin en büyük divalarından kabul edilen La Diva Turca (Türk Diva) Leyla Gencer, vefatının 15'inci yıl dönümünde, dünyanın en prestijli opera akademisi La Scala Akademi üyelerinin vereceği özel konserle anılıyor.

Opera sanatçısı Leyla Gencer ölüm yıldönümünde anılacak

20. yüzyılın önemli sopranolarından Leyla Gencer'in vefatının üzerinden 15 yıl geçti. 10 Mayıs 2008'de Milano'da hayatını kaybeden Leyla Gencer'in ölümüne kadar görev yaptığı La Scala Akademi üyeleri, Gencer'in 15'inci ölüm yıl dömünde, CRR'de konser verecek. Konserde, La Scala Akademi baş korrepetitörü James Vaughan piyanosuyla soprano Sara Rossini ve bariton Paolo Ingrasciotta'ya eşlik edecek.

Opera sanatçısı Leyla Gencer ölüm yıldönümünde anılacak - 1

Konserde; G. Rossini'nin Sevil Berberi, C. Gounod'un Faust, Mozart'ın Cosi Fan Tutte (Kadınlar Böyle Yapar), G. Puccini'nin Turandot ve La Boheme, G. Verdi'nin ise Falstaff, Giovanna D'arco ve La Traviata operalarından bölümler yorumlanacak.

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