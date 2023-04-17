"Operadaki Hayalet" 35 yıl sonra perde kapattı

Şubatta yapılması planlanan son gösterimin talep artışı nedeniyle bu zamana sarktığı belirtildi.



"Operadaki Hayalet"in son gösterimine müzikalde rol almış eski ve yeni oyuncular da katıldı.



"HEPİMİZ BU AİLENİN PARÇASIYIZ"

Başroldeki Phantom karakterine 2 bin 500’den fazla oyunda olmak üzere en uzun süre hayat veren Howard McGillin, son sergilemede, “Geldiğim an ağlamaya başladım. Hepimiz bu ailenin bir parçasıyız ve her zaman öyle kalacağız. Bu harika bir şey” dedi.

