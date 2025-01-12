Operadaki Türk Karakterleri konseri sanatseverlerle buluştu

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, tarihe iz bırakan Türk komutanlar, padişahlar ve güçlü karakter ile dünya sahnesinde yankı bulan hikayelerin anlatıldığı konserle Antalya DOB perdelerini açtı.

Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstlendiği "Operadaki Türk Karakterleri" rejili konsere, sanatseverler yoğun katılım gösterdi.

Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın tutkuyu ve entrikayı ustalıkla yansıtan "Saraydan Kız Kaçırma ve Zaide", Gioacchino Rossini'nin "Maometto II (II. Mehmet), İtalya'da Bir Türk ve Cezayir'de İtalyan Kız", Carl Maria von Weber'in melodileriyle kulaklarda yer eden "Oberon (Peri Kralı'nın Andı), Georges Bizet'in Doğu ezgilerine yer verdiği "Djamileh (Cemile)", Gaetano Donizetti'nin "Dom Sebastien", George Frideric Handel'in "Tamerlano", Antonio Vivaldi'nin Sultan Bayezit'in görkemli hayatını ele aldığı "Bajazet (Bayezit)" ve Giuseppe Verdi'nin Hun İmparatoru Atilla'nın dünyaya nam salan hikayesini anlattığı "Atilla" operalarından bölümler seslendirildi.

Piyanist Anna Tepretmez eşliğinde gerçekleştirilen konserde, soprano Şen Sılay Erman, Betül Uzunoğlu ve Işılay Meriç Karataş, mezzo soprano Seçil Fenercioğlu ve Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş ve Dağhan Ergün, bariton Süleyman Onur Alparslan ve Muhammed Yusuf Yıldız ve bas Şafak Güç karakterlere hayat verdi.

Programda yer alan bazı aryalar Antalya'da ilk defa seslendirildi. Öte yandan, "Operadaki Türk Karakterleri" tek perdelik rejili konser, 18 Ocak saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 7 yaş ve üzeri katılım sağlayacak sanatseverlerle tekrar buluşacak.