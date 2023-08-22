Oppenheimer filmi gişede rekora koşuyor

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer" filmi gişede büyük bir başarıya imza attı. 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olan "Oppenheimer", dünya çapında 700 milyon dolar hasılatı aştı.

Film, yılın en çok hasılat elde eden 4. filmi oldu.