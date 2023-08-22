Oppenheimer filmi gişede rekora koşuyor

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer" filmi gişede büyük bir başarıya imza attı. 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olan "Oppenheimer", dünya çapında 700 milyon dolar hasılatı aştı.
Film, yılın en çok hasılat elde eden 4. filmi oldu.
Kuzey Amerika'da 437 milyon dolar hasılat elde eden film, toplamda 718 milyon dolar hasılata ulaştı. Nolan imzalı film, bu yıl vizyona giren "Fast X” ve “Spider-Man: Across the Spider-Verse” filmlerini geride bıraktı.
21 Temmuz'da Barbie filmi de vizyona girmişti. Barbie ise dünya çapında 1 milyar 279 milyon dolar hasılat elde etti.
"Oppenheimer", yönetmen Nolan'ın en çok hasılat elde eden 4. filmi oldu.
Öte yandan film, tüm zamanların en çok gişe hasılatını elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve bu sayede 527 milyon dolar hasılat elde eden "Dunkirk" filminin rekorunu kırmış oldu.
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