Oppenheimer filminden IMAX rekoru

Öte yandan 181 dakikalık uzunluğuyla dikkat çeken Oppenheimer, uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı başardı. Film aynı zamanda 17 yaş üstüne hitap eden filmler kategorisinde tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden 2. film oldu.



IMAX NEDİR?



Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.

