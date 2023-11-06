Oppenheimer filminden IMAX rekoru

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer filmi gişede büyük bir başarıya imza atarak dünya genelinde toplam 947,5 milyon dolar kazandı. Vizyona girdiği 21 Temmuz'dan bu yana adından söz ettiren film IMAX formatında tekrar vizyona girmişti.
Collider'ın haberine göre, 100 günden uzun bir süre vizyonda kalan film, IMAX formatında toplamda 184 milyon dolar hasılata ulaştı.
Film, bu sayede IMAX formatında gösterilen en yüksek hasılata sahip 4. film oldu. Avatar: Suyun Yolu, Avengers: Endgame ve Avatar, ilk üçte yer alıyor.
Filmin yeniden vizyona girmesiyle toplam gişe hasılatının 1 milyar doları aşabileceği düşünülüyor.
Öte yandan 181 dakikalık uzunluğuyla dikkat çeken Oppenheimer, uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı başardı. Film aynı zamanda 17 yaş üstüne hitap eden filmler kategorisinde tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden 2. film oldu.
IMAX NEDİR?
Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.
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