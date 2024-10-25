Oppenheimer rolüyle Oscar kazanan Cillian Murphy, yeni tarzıyla ortaya çıktı
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminin yıldızı Cillian Murphy, Oscar Ödülleri'nden bu yana ilk kez kırmızı halıda boy gösterdi.
Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filminin ödüllü oyuncusu Cillian Muphy son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Başarılı performansıyla Oscar ödülü kazanan 48 yaşındaki oyuncu, yeni film projesiyle gündemde.
"Small Things Like These" adlı filmde rol alan oyuncu, filmin Londra'daki prömiyerinde boy gösterdi.
Oyuncu, mart ayında düzenlenen Oscar Ödülleri'nden bu yana hiçbir etkinlikte boy göstermemişti.
Yaklaşık 7 ay sonra ortaya çıkan oyuncunun saç stilindeki ve rengindeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
YENİ FİLMİ HAKKINDA
Cillian, Claire Keegan'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan filmde, Bill Furlong rolünü canlandırıyor. Ailesini geçindirmek için bir kömür tüccarı olarak çalışırken manastır tarafından saklanan rahatsız edici sırları keşfeder ve kendi gerçekleriyle yüzleşir.
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