Oppenheimer rolüyle Oscar kazanan Cillian Murphy, yeni tarzıyla ortaya çıktı

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filminin ödüllü oyuncusu Cillian Muphy son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Başarılı performansıyla Oscar ödülü kazanan 48 yaşındaki oyuncu, yeni film projesiyle gündemde.

Yaklaşık 7 ay sonra ortaya çıkan oyuncunun saç stilindeki ve rengindeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

YENİ FİLMİ HAKKINDA

Cillian, Claire Keegan'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan filmde, Bill Furlong rolünü canlandırıyor. Ailesini geçindirmek için bir kömür tüccarı olarak çalışırken manastır tarafından saklanan rahatsız edici sırları keşfeder ve kendi gerçekleriyle yüzleşir.