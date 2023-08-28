"Oppenheimer" şimdiden Oscar yarışının en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor

Eğer "Oppenheimer" En İyi Film Oscar'ını kazanırsa Nolan'ın 15 yıl önce Oscar'da hak ettiği değer görmemesinin telafi edilebileceği düşünülüyor.

96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te gerçekleşecek.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

181 dakikalık uzunluğuyla Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olan "Oppenheimer", dünya çapında 700 milyon dolar hasılatı aştı. Film, yılın en çok hasılat elde eden 4. filmi oldu.

Nolan'ın yönettiği 12. film olan Oppenheimer, tüm zamanların en çok gişe hasılatını elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve bu sayede 527 milyon dolar hasılat elde eden "Dunkirk" filminin rekorunu kırmış oldu.