"Oppenheimer" şimdiden Oscar yarışının en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor

Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde. "Barbie" ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar yarışının en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.
OSCAR'DA HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEDİ
Nolan imzalı Kara Şövalye (2008) filmi Oscar'da birçok dalda aday gösterilmiş ve filmde Joker'i canlandıran Heath Ledger En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Ancak film, Oscar'da En İyi Yönetmen ve En İyi Film dalında aday gösterilmemiş ve tepki çekmişti.
Eleştirmenler ve izleyiciler filmin En İyi Film Oscar'ını kazanması gerektiğine dair yorumlarda bulunmuştu.
Eğer "Oppenheimer" En İyi Film Oscar'ını kazanırsa Nolan'ın 15 yıl önce Oscar'da hak ettiği değer görmemesinin telafi edilebileceği düşünülüyor.
96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te gerçekleşecek.
REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
181 dakikalık uzunluğuyla Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olan "Oppenheimer", dünya çapında 700 milyon dolar hasılatı aştı. Film, yılın en çok hasılat elde eden 4. filmi oldu.
Nolan'ın yönettiği 12. film olan Oppenheimer, tüm zamanların en çok gişe hasılatını elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve bu sayede 527 milyon dolar hasılat elde eden "Dunkirk" filminin rekorunu kırmış oldu.
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