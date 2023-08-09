"Oppenheimer" tüm zamanların en çok hasılat elde eden 2. Dünya Savaşı filmi oldu

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en dikkat çeken filmlerinden. Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" gişede büyük bir başarı elde etti.

Christopher Nolan imzalı film, dünya çapında 550 milyon dolar elde ederek tüm zamanların en yüksek hasılatını yapan 2. Dünya Savaşı filmi oldu.

