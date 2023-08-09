"Oppenheimer" tüm zamanların en çok hasılat elde eden 2. Dünya Savaşı filmi oldu

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en dikkat çeken filmlerinden. Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" gişede büyük bir başarı elde etti.
Christopher Nolan imzalı film, dünya çapında 550 milyon dolar elde ederek tüm zamanların en yüksek hasılatını yapan 2. Dünya Savaşı filmi oldu.
21 Temmuz’da vizyona giren film, 527 milyon dolar hasılat elde eden "Dunkirk" filminin rekorunu kırmış oldu.
"Dunkirk" filminin yönetmen koltuğunda da Christopher Nolan oturuyor.
II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunun Fransa'nın Dunkirk kıyılarında 400 bin askerle sıkışmasını ve tahliye edilmesini konu alan film, en iyi II. Dünya Savaşı filmleri arasında gösteriliyor.
Kai Bird ve Martin Sherwin'in Pulitzer Ödüllü biyografisi "American Prometheus"a dayanan film, vizyona girdiği üçüncü hafta, 1 milyon 175 bin 698 seyirciye ulaştı.
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