"Oppenheimer" yıldızı Cillian Murphy'nin aklı Christopher Nolan'ın başka bir filminde kaldı

Nolan ile 6. kez aynı filmde buluşan Murphy ilk kez yönetmenin bir filmde başrolde. İrlandalı oyuncu, Nolan'ın Interstellar filmini çok sevdiğini söyledi.



2014 tarihli bilim kurgu filmi hakkında konuşan oyuncu "Interstellar filmine bayılıyorum çünkü çok duygusal bir film. Çocuklarım henüz küçükken sinemada izlemiştim. Beni çok etkilemişti. Çok üzülmüştüm. Rol almasam bile Nolan'ın filmlerini izlemeyi çok seviyorum çünkü kulağınızın ne kadar büyük çıktığı konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor" dedi.



Bu filmde rol almadığı için kötü hissetmediğini belirten oyuncu, film için doğru oyuncuların seçildiğini düşünüyor.



Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in yer aldığı bilim kurgu filmi, bir grup astronotun insanların yaşayabileceği yeni bir gezegen arayışını konu alıyor.



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