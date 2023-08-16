"Oppenheimer" yıldızı Cillian Murphy'nin aklı Christopher Nolan'ın başka bir filminde kaldı

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer" şu sıralar dünya gündeminde. "Barbie" ile aynı anda vizyona giren ve gişede büyük bir başarı yakalayan filmin başrol oyuncusu Cillian Murphy, yönetmen Nolan'ın bir başka filmi hakkında konuştu.
Nolan ile 6. kez aynı filmde buluşan Murphy ilk kez yönetmenin bir filmde başrolde. İrlandalı oyuncu, Nolan'ın Interstellar filmini çok sevdiğini söyledi.
2014 tarihli bilim kurgu filmi hakkında konuşan oyuncu "Interstellar filmine bayılıyorum çünkü çok duygusal bir film. Çocuklarım henüz küçükken sinemada izlemiştim. Beni çok etkilemişti. Çok üzülmüştüm. Rol almasam bile Nolan'ın filmlerini izlemeyi çok seviyorum çünkü kulağınızın ne kadar büyük çıktığı konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor" dedi.
Bu filmde rol almadığı için kötü hissetmediğini belirten oyuncu, film için doğru oyuncuların seçildiğini düşünüyor.
Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in yer aldığı bilim kurgu filmi, bir grup astronotun insanların yaşayabileceği yeni bir gezegen arayışını konu alıyor.
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