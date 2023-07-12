"Oppenheimer" yıldızı Emily Blunt oyunculuğa ara veriyor

"Tenet", "Inception" ve "Prestij" filmleriyle tanınan ünlü İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın yıldız kadrolu yeni filmi Oppenheimer için geri sayım başladı.



Filmde Kitty Oppenheimer karakterine hayat veren Emily Blunt ise oyunculuğa ara vereceğini duyurdu. 40 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Bu yıl çalışmıyorum. Geçen yıl çok çalıştım, en büyük kızım da 9 yaşında oldu. Gelecek yıl iki haneli rakamlara geçecek ve bu dönemde kaçırılmaması gereken önemli anlar olduğunu düşünüyorum. Bu anları kaçırmamak için orada olmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu tüm benliğimle hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Office" dizisinin yıldızı John Krasinski ile evli olan Blunt, eşi ve ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediğini söyledi. Emily Blunt ile John Krasinski'nin Hazel Grace ve Violet adında iki kızı bulunuyor. Zaman'ı konu alan karmaşık olay örgüsüne sahip filmleriyle öne çıkan İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı J. Robert Oppenheimer’ı konu alan filmi "Oppenheimer", 21 Temmuz'da "Barbie" ile aynı gün sinemalarda...

