Oppenheimer'dan yeni rekor: Tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer" filmi gişede büyük bir başarıya imza atarak dünya genelinde toplam 912.7 milyon dolar kazandı.

"BOHEMIAN RHAPSODY" FİLMİNİ GERİDE BIRAKTI

"Oppenheimer" böylece Freddie Mercury biyografisi "Bohemian Rhapsody"yi geride bırakarak tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu.

Başrolünde Rami Malek'in yer aldığı 4 dalda Oscar kazanan "Bohemian Rhapsody"nin toplam hasılatı 910.8 milyon dolardı.