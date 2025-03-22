Oppenheimer'la tanınan Dane DeHaan'ın yeni projesi belli oldu
American Primeval ve Oppenheimer ile tanınan oyuncu Dane DeHaan'ın sıradaki projesi belli oldu.
Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filminde Manhattan Projesi'nde inşaat mühendisi olarak çalışan Tümgeneral Kenneth Nichols'ı Dane DeHaan'ın canlandıran yeni projesi belli oldu.
Ünlü oyuncu, William Gibson'ın ödüllü romanından uyarlanan Neuromancer'ın kadrosuna dahil oldu. Dane DeHaan, Neuromancer'da başrolleri paylaşan Callum Turner ve Briana Middleton'a eşlik edecek.
Dijital bir platformda yayınlanacak ve 10 bölümden oluşacak dizide DeHaan, Peter Riviera karakterine hayat verecek.
Neuromancer, üst düzey ancak sorunlu bir hacker olan Case'in, dijital casusluk ve büyük ölçekli suçlarla örülü bir dünyaya sürüklenmesini konu alıyor.
Dizinin kadrosunda Joseph Lee, Mark Strong, Clemence Poesy ve Peter Sarsgaard gibi isimler de rol alıyor.
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