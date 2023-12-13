Ordu'da restore edilen tarihi Selimiye Konak ziyarete açıldı

Selimiye Mahallesi'nde 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen üç katlı konak, Büyükşehir Belediyesince Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının da desteğiyle restore edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konağın açılışında, belediyelerin sadece altyapı çalışması yapmadığını söyledi.

Belediyelerin üstyapı da yaptığına işaret eden Güler, "Bunun en önemli örneklerinden birisi de kültür ve sanat faaliyetleridir. Bu çalışmalar hem bizi geçmişimizle birleştiriyor, güzel bir köprü oluşturuyor hem de gelecek için projeksiyon yapılmasını sağlıyor." dedi.Güler, Ordu'daki tarihi binaları teker teker hizmete açtıklarını, böylece şehri geleceğe taşıdıklarını vurguladı.

