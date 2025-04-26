Organize İşler dizisi mi geliyor?

Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler film serisinin dizi olarak ekranlara geleceği iddia edildi.

Organize İşler dizisi mi geliyor?

'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler film serisi oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce dijital platformda yayınlanması planan dizi projesi rafa kalkmıştı. Ancak iddialara göre, Şenol Sönmez’in yöneteceği 8 bölümlük bir dizi çekilecek.

Organize İşler: Sazan Sarmalı'nde Sarı Saruhan karakterine hayat veren ’un dizide rol alacağının kesin olduğu, Cem Yılmaz’a da teklif gittiği biliniyor.

Organize İşler dizisi mi geliyor? - 1 Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)

2005 yılında vizyona giren Organize İşler filminde , Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Erdal Tosun gibi isimler rol aldı.

2019'da izleyiciyle buluşan Organize İşler Sazan Sarmalı filminde ise Yılmaz Erdoğan, , Ezgi Mola ve Bensu Soral başrolleri paylaştı.

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