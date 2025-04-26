Organize İşler dizisi mi geliyor?
Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler film serisinin dizi olarak ekranlara geleceği iddia edildi.
Yılmaz Erdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler film serisi dizi oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce dijital platformda yayınlanması planan dizi projesi rafa kalkmıştı. Ancak iddialara göre, Şenol Sönmez’in yöneteceği 8 bölümlük bir dizi çekilecek.
Organize İşler: Sazan Sarmalı'nde Sarı Saruhan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alacağının kesin olduğu, Cem Yılmaz’a da teklif gittiği biliniyor.
2005 yılında vizyona giren Organize İşler filminde Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Erdal Tosun gibi isimler rol aldı.
2019'da izleyiciyle buluşan Organize İşler Sazan Sarmalı filminde ise Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral başrolleri paylaştı.
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