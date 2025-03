Örümcek Adam 4 filmine Stanger Things yıldızı Sadie Sink dahil oldu

Stanger Things dizisinde Max karakterini canlandıran Sadie Sink, merakla beklenen Örümcek Adam 4 filminin kadrosuna dahil oldu. Sink'in filmde hangi rolü canlandıracağı ise açıklanmadı. Oyuncunun X-Men evrenindeki Jean Grey karakteriyle seriye dahil olacağı iddia edilmişti ancak henüz resmi bir açıklama yok.

Rolü hakkında bilgi verilmese de Spider-Man: No Way Home filminde son yaşananlar düşünüldüğünde Sink'in önemli bir karakteri canlandıracağı düşünülüyor.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturacağı isimsiz proje 31 Temmuz 2026'da izleyiciyle buluşacak

Zendaya'nın MJ rolüne geri dönüp dönmeyeceği ise henüz belli değil. İngiliz oyuncu Tom Holland, Spider-Man: No Way Home (2021) Spider-Man: Homecoming (2017) ve Spider-Man: Far From Home (2019) filmlerinde rol aldı.