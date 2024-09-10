Örümcek-Adam 4 filminin yönetmeni belli oldu

İngiliz oyuncu Tom Holland'ın "Örümcek Adam"ı canlandırdığı serinin dördüncü filmini, Destin Daniel Cretton çekecek.

Örümcek-Adam 4 filminin yönetmeni belli oldu

Yeni Örümcek-Adam filminin yönetmenliğini "Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi" ile adından söz ettiren Destin Daniel Cretton üstlenecek. Simu Liu'nun rol aldığı Shang-Chi filminin yanı sıra Cretton, Short Term 12 (2013) ve Just Mecy (2019) gibi yapımlarla tanınıyor.

Yönetmenin "Avengers: The Kang Dynasty" filmini çekmesi planlanıyordu ama Cretton projeden ayrıldı.

Yönetmen aynı zamanda Shang-Chi'ni devam filmi için çalışmalara devam ediyor.

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Serinin son filmi Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, 2021 yılında vizyona girmişti.

Benedict Cumberbatch'in Doctor Strange'i canlandırdığı filmde Zendaya ve Jacob Batalon rol almıştı.

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