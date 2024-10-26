Örümcek Adam 4'ün vizyon tarihi belli oldu
Tom Holland'ın başrolünde yer alacağı yeni Örümcek Adam (Spider-Man) filminin izleyiciyle ne zaman buluşacağı belli oldu.
İngiliz oyuncu Tom Holland'ın "Örümcek Adam"ı canlandırdığı serinin dördüncü filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk olarak yeni filmin ilk senaryo taslağının hazır olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, birkaç gün önce The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'a katıldı.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Programda dördüncü Örümcek Adam filminin yapımına 2025'in ortalarında başlanacağını doğrulayan Holland, "Gelecek yaz çekimlere başlıyoruz. Her şey yolunda, neredeyse geldik. Çok heyecan verici. Sabırsızlanıyorum" demişti.
2026'DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Tom Holland'ın bu açıklaması sonrası Örümcek Adam 4'ün vizyon tarihi belli oldu.
Variety'de yer alan habere göre; Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturacağı isimsiz proje,24 Temmuz 2026'da sinemalara geri dönecek.
Zendaya'nın MJ rolüne geri dönüp dönmeyeceği ise henüz belli değil.
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