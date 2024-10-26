Örümcek Adam 4'ün vizyon tarihi belli oldu

İngiliz oyuncu Tom Holland'ın "Örümcek Adam"ı canlandırdığı serinin dördüncü filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk olarak yeni filmin ilk senaryo taslağının hazır olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, birkaç gün önce The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'a katıldı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Programda dördüncü Örümcek Adam filminin yapımına 2025'in ortalarında başlanacağını doğrulayan Holland, "Gelecek yaz çekimlere başlıyoruz. Her şey yolunda, neredeyse geldik. Çok heyecan verici. Sabırsızlanıyorum" demişti.