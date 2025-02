Örümcek Adam 4'ün vizyon tarihi ertelendi

İngiliz oyuncu Tom Holland'ın "Örümcek Adam"ı canlandırdığı serinin dördüncü filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturacağı isimsiz projenin 24 Temmuz 2026'da vizyona gireceği açıklanmıştı. Sony Pictures, filmin vizyon tarihinin değiştiğini açıkladı.

Film, 31 Temmuz 2026'da izleyiciyle buluşacak.



Zendaya'nın MJ rolüne geri dönüp dönmeyeceği ise henüz belli değil.



İngiliz oyuncu Tom Holland, Spider-Man: No Way Home (2021) Spider-Man: Homecoming (2017) ve Spider-Man: Far From Home (2019) filmlerinde rol aldı.