Oscar adayı "Emilia Perez" filmi tepkilerin odağında: Selena Gomez rolünden pişmanlık duymuyor

Gomez , "İyiyim. Gerçekten iyiyim. Büyünün bir kısmı kayboldu, ancak yaptığım şeyden gurur duymaya devam etmeyi seçiyorum ve minnettarım" dedi. Oyuncu ve şarkıcı Gomez, "Hiçbir pişmanlığım olmadan yaşıyorum ve yapabilseydim bu filmi tekrar tekrar yapardım" diye ekledi.

"Emilia Perez" filminin yıldızı Karla Sofía Gascon, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Oyuncu, yıllar önce yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağı oldu. Gascon'un rol arkadaşı Selena Gomez , Gascon'a yöneltilen eleştiriler ve Oscar adayı "Emilia Pérez" filminin bu eleştirilerin gölgesinde kalması hakkında konuştu.

ESKİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI



Gascon 2020-2021 yıllarında X hesabında George Floyd'un ölümü ve Oscar'daki kapsayıcılık standartlarıyla ilgili konularda görüşlerini paylaşmıştı. X hesabını kapatan oyuncu, geçmişte yaptığı ırkçı, İslamofobik, ayrımcı paylaşımlarla ilgili özür diledi.

"Hayatım boyunca daha iyi bir dünya için savaştım. Işığın her zaman karanlığı yeneceğine inanıyorum" diyen Gascón, CNN'e yaptığı açıklamada "kırılmış olabilecek tüm insanlara en içten özürlerini" ilettiğini ifade etti.

"Ne ırkçıyım ne de tüm bu insanların başkalarına benim olduğuma inandırmaya çalıştığı türden biriyim" diyen oyuncu, bazı paylaşımları "tanımadığını" ve kendisini savunma fırsatı verilmediğini söyledi. Ayrıca Emilia Pérez'in başrol oyuncusu Selena Gomez hakkında aşağılayıcı bir paylaşım yaptığını da reddetti ve "Elbette benim değil, meslektaşım hakkında hiçbir şey söylemedim, ondan asla bu şekilde bahsetmem" diye ekledi.



ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEK



Gascón, CNN'e yaptığı açıklamada, "Oscar adaylığımdan çekilmeyeceğim çünkü hiçbir suç işlemedim ve kimseye zarar vermedim" dedi. Gascón, aynı zamanda Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan ilk trans birey olmuştu. Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşmıştı.



Film, "Jüri Ödülü"nün de sahibi oldu.

Oscar adaylarında "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.