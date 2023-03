Oscar Adayı "Tar" filminin yönetmeni Todd Field: Bu son filmim olabilir

Oscar gecesinden eli boş ayrılan filmin yönetmeni Field ise bundan sonra yönetmen koltuğuna dönmeye pek hevesli görünmüyor.

Kariyerinde "In the Bedroom” (2001) and “Little Children” (2006) gibi yapımlara imza atan yönetmen, "Her boyutta bir film yapmanın gerçek bir zorluğu var. Kalbi zayıf olanlar için değil. Keşke farklı şeyler için biçilmiş kaftan olsaydım çünkü muhtemelen daha fazla film yapmazdım. Bir film yapmak benden çok şey alıyor; Başka bir tane daha yapıp yapmayacağımı bilmiyorum" dedi.

Field sözlerine, "Şu ana kadar bunu düşünmemiştim ama "Tar"ın son filmim olması muhtemel" ifadelerini kullandı.