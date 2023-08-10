Oscar And The Wolf konserine geri sayım başladı

Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan, her konserinin biletleri günler öncesinde tükenen ünlü Belçikalı grup Oscar and the Wolf yeniden Türkiye'de!

Ünlü grup, 21 Eylül gecesi İzmir Arena, 22 Eylül gecesi Ankara ODTU MD Vişnelik Çim Amfi, 23 Eylül'de ise İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne almak üzere ülkemize geliyor.

European Border Breakers Awards 2016 'da ‘’Entity’’ albümü ile ödüle layık görülen, Music İndustry Awards 2018’de (MIA’S) ‘Best Pop’, ‘Best Live Act’ ve ‘Best Solo Man’ dahil üç dalda ödül sahibi olan ve son 3 yılda 2 yepyeni albüm yayınlayan Oscar and The Wolf’un, ’ You Are Mine’, ‘Breathing’, ‘On Fire’, ‘Runaway’ gibi hitlerini seslendireceği bu eşsiz konserleri kaçırmayın.