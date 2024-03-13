Oscar gecesinin en garip anı: Al Pacino'dan açıklama gecikmedi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği Oscar Ödülleri'ne Oppenheimer 7 ödül kazanarak damga vurdu.
En İyi Film, Yöneten, Erkek Oyuncu, Yardımcı Erkek Oyuncu, Görüntü Yönetimi,Orijinal Film Müziği, Kurgu Ödülleri'ni kazanan Oppenheimer, gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu.
NEDEN TEREDDÜET ETTİ?
Hollywood'un en prestijli gecesinde birbirinden dikkat çekici birçok an yaşandı. Bunlardan biri de Al Pacino'nun En İyi Filmi açıklarken tereddüt etmesi oldu.
Sahneye En iyi Film kategorisinin kazananı açıklamak için çıkan Pacino'nun gecenin en merakla beklenen anındaki tavrı, sosyal medyada viral oldu. Pacino'nun "Oppenheimer" derken tereddüt etmesi bu coşkulu ana gölge düşürdü.
Usta oyuncu aynı zamanda En İyi Film adaylarını da söylemeden direkt kazanan filmi (Oppenheimer) açıkladı.
"YAPIMCILAR ÖYLE İSTEDİ"
Oyuncu konuyla ilgili açıklamada bulundu.
83 yaşındaki Pacino "Bu filmleri söylememek gibi bir niyetim yoktu, aksine tören boyunca tek tek vurgulandıkları için yapımcılar tarafından tekrar söylenmemeleri tercih edildi. Gecenin bir parçası olmaktan onur duydum ve bu ödülün takdim edilmesini istedikleri yolu izlemeyi seçtim" dedi.
"Aday gösterilmenin bir insanın hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunun ve tam olarak onaylanmamanın kırıcı ve incitici olduğunun farkındayım" diyen oyuncu sözlerine "Küçümsenenlerle derinden empati kuruyorum ve bu yüzden bu açıklamayı yapma gereği duydum" diye devam etti.
9 kez Oscar aday olan Pacino 1992 yılında Scent of a Woman filmiyl En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
NASIL "EN İYİ FİLM" SEÇİLDİ?
Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Oppenheimer 7 ödül kazanarak zirveye yerleşti. Peki tüm ödülleri silip süpüren Oppenheimer'ı "En İyi Film" yapan neydi? İşte atom bombasının icadını konu alan 7 Oscar'lı Oppenheimer'a dair merak edilenler...
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