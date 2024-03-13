Oscar gecesinin en garip anı: Al Pacino'dan açıklama gecikmedi

NEDEN TEREDDÜET ETTİ?

Hollywood'un en prestijli gecesinde birbirinden dikkat çekici birçok an yaşandı. Bunlardan biri de Al Pacino'nun En İyi Filmi açıklarken tereddüt etmesi oldu.

Sahneye En iyi Film kategorisinin kazananı açıklamak için çıkan Pacino'nun gecenin en merakla beklenen anındaki tavrı, sosyal medyada viral oldu. Pacino'nun "Oppenheimer" derken tereddüt etmesi bu coşkulu ana gölge düşürdü.

Usta oyuncu aynı zamanda En İyi Film adaylarını da söylemeden direkt kazanan filmi (Oppenheimer) açıkladı.