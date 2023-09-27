Oscar kazanan ilk siyahi oyuncu Hattie McDaniel'ın kayıp heykelciği yerine konacak

Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind) filminin yıldızı Hattie McDaniel'ın Oscar'ı yıllar sonra oyuncunun vasiyeti üzerine Howard Üniversitesi'ne verilecek.

Oscar kazanan ilk siyahi oyuncu Hattie McDaniel'ın kayıp heykelciği yerine konacak

Hattie McDaniel, 1940 yılında kazanarak tarihe geçmişti. Rüzgar Gibi Geçti filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan McDaniel, Oscar kazanan ilk siyahi oyuncu olmuştu.

Ancak Oscar heykelciği 60 yıl önce kayboldu. 1952 yılında hayatını kaybetmeden önce, oyuncu ödülünün Howard Üniversitesi'ne bağışlanmasını istemişti. Heykelciğin konumu hala gizemini korurken Akademi yeni bir açıklamada bulundu.

Oscar kazanan ilk siyahi oyuncu Hattie McDaniel'ın kayıp heykelciği yerine konacak - 1

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) ödülün Howard Üniversitesi'ne bağışlanacağını duyurdu.

Oyuncunun Oscar heykelciği "Hattie’s Come Home” adlı tören ile 1 Ekim'de Howard Üniversitesi'ne bağışlanacak.

12. Akademi Ödülleri'nde McDaniel, ödülünü kazandığı esnada salonun uzak bir köşesinde ayrılmış bir masada oturuyordu. Oyuncu 1952 yılında 59 yaşındayken göğüs kanserine yenik düştü.

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