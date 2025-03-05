Oscar kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu: Demi Moore sessizliğini bozdu
Usta oyuncu Demi Moore, başrolünde yer aldığı "The Substance" (Cevher) filmiyle Oscar'a aday gösterilmişti. En İyi Kadın Oyuncu ödülünün Mikey Madison'a verilmesinin ardından Moore sessizliğini bozdu.
90'lı yıllara damga vuran Ghost filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, The Substance (Cevher) filmindeki performansıyla ödül sezonuna damga vurdu.
Altın Küre, SAG ve Critics' Choice Ödülleri'nden eli boş dönmeyen usta oyuncu, Oscar'a da aday gösterildi. Ancak Oscar Ödülleri'nde Adrien Brody ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olurken Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.
Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı.
"HAYATIMIN YOLCULUĞUYDU"
Oscar ödülünü kazanmasına kesin gözüyle bakılan Moore, Oscar yenilgisi sonrası sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Oscar törenine hazırlandığı anları paylaşan oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Bu ödül sezonunde geçirdiğim yolculuk için çok minnettarım. Hayatımın yolculuğuydu! Ekibime, adaylara ve bu deneyimi neşe ve ışıkla dolu hale getiren herkese çok minnettarım."
Filmin yönetmeni Coralie Fargeat ve rol arkadaşı Margaret Qualley'e teşekkür eden oyuncu, onlarla filmde çalışmanın bir onur olduğunu söyledi.
Demi Moore sözlerini "Mikey Madison'ı çok tebrik ederim. Bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum" diye tamamladı.
CEVHER FİLMİ NE ANLATIYOR?
Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolünü paylaştığı The Substance filmi, Demi Moore'un Cannes'da gösterilen ilk filmi olmuştu.
The Substance (Cevher) filmi, Hollywood'un ulaşılması zor güzellik standartlarını ve bu standartlara ulaşmaya çalışan Elisabeth Sparkle'ı konu alıyor.
50 yaşındaki Elisabeth, "Madde" adı verilen uyuşturucu benzeri ilaç sayesinde daha genç, daha güzel, daha mükemmel birine dönüşmeye çalışır. Karaborsada satılan uyuşturucu maddenin yan etkileri ise akıl almaz derecede çoktur.
Ünlü oyuncunun "geri dönüş" filmi olarak nitelendirilen "The Substance", Coralie Fargeat imzası taşıyor.
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