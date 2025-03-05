Oscar kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu: Demi Moore sessizliğini bozdu

90'lı yıllara damga vuran Ghost filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore, The Substance (Cevher) filmindeki performansıyla ödül sezonuna damga vurdu.



Altın Küre, SAG ve Critics' Choice Ödülleri'nden eli boş dönmeyen usta oyuncu, Oscar'a da aday gösterildi. Ancak Oscar Ödülleri'nde Adrien Brody ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olurken Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.



Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı.