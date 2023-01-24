Oscar ne zaman? İşte 2023 0scar Ödül töreni tarihi

Bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Adayların belirlenmesi ardından 2023 Oscar tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, 95. Oscar Ödülleri ne zaman dağıtılacak?

Oscar ne zaman? İşte 2023 0scar Ödül töreni tarihi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından  verilen Ödülleri, bu yıl Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez sahiplerini bulacak.

2023 TARİHİ

Oscar Ödül töreni bir değişiklik yapılmaması halinde 13 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Oscar ne zaman? İşte 2023 0scar Ödül töreni tarihi - 1

OSCAR ÖDÜL TÖRENİNİN TARİHÇESİ

1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır.

Akademi Ödülleri veya popüler adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından yılda bir kez verilir. Akademi üyelerinin oylarıyla verilen ödüller, sinema dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilir. Ödül kazananlara verilen heykelciğin resmi adı "Akademi Liyakat Ödülü" (Academy Award of Merit) olmasına rağmen heykelcik çoğu zaman "Oscar" lakabıyla anılır. Heykelcik, art deco üslubunda tasvir edilmiş bir şövalyedir.

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