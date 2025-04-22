Oscar Ödülleri'nde değişikliğe gidildi: Akademi üyeleri tüm filmleri izlemek zorunda
Gelecek yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde bazı değişiklikler yapıldı.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, gelecek yıl 15 Mart’ta düzenlenecek. 98. Oscar Ödülleri'ni sunucu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını duyurdu. Ünlü komedyen bu yıl gerçekleşen Oscar töreninin de sunuculuğunu üstlenmişti.
TÜM FİLMLERİ İZLEMELERİ GEREKİYOR
Oscar Ödülleri kurallarında değişikliğe gidildi. Deadline'ın haberine göre, Oscar adayları için oy verenlerin, artık final turunda oy kullanmaya hak kazanabilmeleri için her kategoride aday gösterilen tüm filmleri izlemeleri gerektiği açıklandı.
Geçmişte, seçmenlerden aday filmlerini hepsini izlememişlerse oy kullanmamaları isteniyordu ancak bunun takibi yapılımıyordu. Bundan sonra, üyelerin izlemediklerin filmlerin yer aldığı kategoriler için oy pusulasına erişmelerine izin verilmeyecek. Üyelerin izlediklerini nasıl kanıtlamalarını bekledikleri henüz açıklanmasa da sinemaseverler bu kuralın Oscar Ödülleri için önemli bir değişiklik olduğu kanaatinde.
Bir diğer önemli değişiklik ise belirlenen tüm adayların isimlerinin son oy pusulasında yer alacak olması. Daha önce birçok kategoride aday gösterilen kişinin adı değil, sadece aday gösterilen filmin adı yazıyordu.
Ayrıca En İyi Oyuncu Kadrosu Seçimi (Achievement in Casting) kategorisinde uygunluk ve oylama için kategori kuralları belirlendi. 10 filmden oluşan bir kısa liste belirlemek için bir ön oylama yapılacak.
Oscar adayları için oylama 12 Ocak- 16 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
YENİ KATEGORİ EKLENDİ
Öte yandan Oscar Ödülleri'ne dublör kategorisi eklendi. 2028 yılında En İyi Dublör Sahnesi Tasarımı (Stunt Design) ödülü verilecek.
The Fall Guy, Bullet Train ve Deadpool 2 gibi yapımlarla tanınan yönetmen ve yapımcı David Leitch, bu kategorinin yaratılmasına öncülük etti. Yönetmenliğe geçmeden önce dublör sanatçısı ve koordinatörü olarak çalışan Leitch, Chris O’Hara ile birlikte Akademi'ye dublörlerin başarısının da Oscar Ödülleri'nde kutlanması için çağrıda bulundu.
2025 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR
Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı. Gecede Oscar tarihine damga vuran birçok an yaşandı.
İkinci Oscar'ını kazanan Adrien Brody'nin konuşması, ilginç anlara sahne olan Bond dansı ve Kieran Culkin'in eşinden çocuk istediği anlar Oscar Ödülleri'nin en çok konuşulan anları oldu.
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