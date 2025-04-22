Oscar Ödülleri'nde değişikliğe gidildi: Akademi üyeleri tüm filmleri izlemek zorunda

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, gelecek yıl 15 Mart’ta düzenlenecek. 98. Oscar Ödülleri'ni sunucu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını duyurdu. Ünlü komedyen bu yıl gerçekleşen Oscar töreninin de sunuculuğunu üstlenmişti.

TÜM FİLMLERİ İZLEMELERİ GEREKİYOR



Oscar Ödülleri kurallarında değişikliğe gidildi. Deadline'ın haberine göre, Oscar adayları için oy verenlerin, artık final turunda oy kullanmaya hak kazanabilmeleri için her kategoride aday gösterilen tüm filmleri izlemeleri gerektiği açıklandı.

Geçmişte, seçmenlerden aday filmlerini hepsini izlememişlerse oy kullanmamaları isteniyordu ancak bunun takibi yapılımıyordu. Bundan sonra, üyelerin izlemediklerin filmlerin yer aldığı kategoriler için oy pusulasına erişmelerine izin verilmeyecek. Üyelerin izlediklerini nasıl kanıtlamalarını bekledikleri henüz açıklanmasa da sinemaseverler bu kuralın Oscar Ödülleri için önemli bir değişiklik olduğu kanaatinde.

Bir diğer önemli değişiklik ise belirlenen tüm adayların isimlerinin son oy pusulasında yer alacak olması. Daha önce birçok kategoride aday gösterilen kişinin adı değil, sadece aday gösterilen filmin adı yazıyordu.