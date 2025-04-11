Oscar Ödülleri'nde yeni kategori eklendi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, gelecek yıl 15 Mart’ta düzenlenecek. 98. Oscar Ödülleri'ni sunucu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını duyurdu. Ünlü komedyen bu yıl gerçekleşen Oscar töreninin sunuculuğunu üstlenmişti.



YENİ KATEGORİ EKLENDİ



Variety'nin haberine göre Oscar Ödülleri'ne dublör kategorisi eklendi. 2028 yılında En İyi Dublör Sahnesi Tasarımı (Stunt Design) ödülü verilecek.

The Fall Guy, Bullet Train ve Deadpool 2 gibi yapımlarla tanınan yönetmen ve yapımcı David Leitch, bu kategorinin yaratılmasına öncülük etti. Yönetmenliğe geçmeden önce dublör sanatçısı ve koordinatörü olarak çalışan Leitch, Chris O’Hara ile birlikte Akademi'ye dublörlerin başarısının da Oscar Ödülleri'nde kutlanması için çağrıda bulundu.



2025 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR



Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı. Gecede Oscar tarihine damga vuran birçok an yaşandı.



İkinci Oscar'ını kazanan Adrien Brody'nin konuşması, ilginç anlara sahne olan Bond dansı ve Kieran Culkin'in eşinden çocuk istediği anlar Oscar Ödülleri'nin en çok konuşulan anları oldu.