Oscar Ödülleri'ne getirilen yeni kurallar tepki çekti

Hem ekranda hem de kamera arkasında çeşitliliği teşvik etmek için böyle bir adım atan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, dört temel kriteri açıkladı.

TEPKİ ÇEKTİ

Akademinin bu kararı bazı kesimlerden tepki çekti. New York Post'un haberine göre, bir filmin Oscar'a aday gösterilmesi için bu tür kriterlerin şart koşulması eleştirildi.



Akıllara, başarılı filmlerin sırf kadrosunda "beyaz olmayan hiç kimse olmadığı için" aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusu geldi.

Akademi'nin bu kararını pek çok kişinin desteklemediği ancak tepki çekmek istemediği için sessiz kalmayı tercih ettiği biliniyor.

The Post'a konuşan bir yönetmen "Role uygun kişinin seçilmesi gerekiyor. Neden seçenekler kısıtlansın ki?" yorumunda bulundu.

OSCAR TARİHİNE GEÇTİ



Oscar Ödülleri'nde toplamda 7 ödül kazanan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin başrol oyuncusu Michelle Yeoh, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.