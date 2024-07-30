Oscar Ödülleri'ni kim sunacak?

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. Peki bu prestijli gecenin sunuculuğunu kim üstlenecek?

Puck'ın haberine göre, Jimmy Kimmel bir daha Oscar Ödülü'nü sunmayacağını söyledi. Komedyen ve oyuncu John Mulaney'in sunuculuk teklifini reddettiği iddia edildi.

Sunuculuk yaptığı esnada Will Smith'in kendisine attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen Chris Rock'a ise teklif gittiği belirtildi. Ancak Rock'ın kabul etmeyeceği düşünülüyor.

2025 OSCAR ÖDÜLLERİ İÇİN EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ



Gelecek yıl Oscar'a aday gösterilebilecek filmler arasında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı "Maria" filmi de yer alıyor. İşte Variety'ye göre, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler...

