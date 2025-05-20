Oscar Ödülleri'nin sunucusu Conan O'Brien, Oyuncak Hikayesi 5 kadrosunda

Efsanevi animasyon serisinin beşinci halkası olan Oyuncak Hikayesi 5 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Haziran 2026'da vizyona girecek olan filme Emmy ödüllü talk şov sunucusu ve komedy Conan O'Brien dahil oldu.

Sunucu, filmde yeni karakter Smarty Pants’i seslendirecek.

Andrew Stanton’un yönetmen koltuğunda oturduğu Oyuncak Hikayesi 5'in seslendirme kadrosunda Tom Hanks, Anna Faris, Tim Allen, Joan Cusack ve Tony Hale gibi isimler var.



GELECEK YIL DA SUNUCU

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, gelecek yıl 15 Mart’ta düzenlenecek 98. Oscar Ödülleri törenini de sunucu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını duyurdu.

