Oscar Ödüllü Adrien Brody'den yıllar sonra gelen Piyanist itirafı
Büyük Budapeşte Oteli, Tuzak, Paris'te Gece Yarısı ve Piyanist gibi yapımlarla tanınan Adrien Brody, kendisine En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran Piyanist filmindeki rolü nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını açıkladı.
Roman Polanski imzalı, 2002yapımı Piyanist'teki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan oyuncu Adrien Brody, filmde Yahudi soykırımından sağ kurtulan Wladyslaw Szpilman’ı canlandırmıştı.
Rolüne hazırlanırken 30 kilo vererek 58 kiloya düşmek için sıkı bir diyet uygulayan Brody, New York Magazine’e verdiği röportajda bir itirafta bulundu.
Film sonrası stres bozukluğu yaşayıp yaşamadığı sorusuna yaıt veren Brody, “Evet, yaşadım" dedi.
“Bu, hikaye anlatımı için gerekli bir fiziksel dönüşümdü” diyen Brody, o günlere dönüp baktığında şunları ekledi:
“Ancak bu durum, beni ruhsal olarak açlık ve boşluk kavramlarını daha önce hiç bilmediğim bir derinlikte anlamaya yönlendirdi.”
“Kesinlikle en az bir yıl boyunca yeme bozukluğu yaşadım" diyen ünlü oyuncu, "Ve belki bir yıl değil, bir ömür boyu depresyon. Şaka yapıyorum" ifadelerini kullandı.
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