Oscar Ödüllü Adrien Brody'den yıllar sonra gelen Piyanist itirafı

Rolüne hazırlanırken 30 kilo vererek 58 kiloya düşmek için sıkı bir diyet uygulayan Brody, New York Magazine’e verdiği röportajda bir itirafta bulundu.

“Bu, hikaye anlatımı için gerekli bir fiziksel dönüşümdü” diyen Brody, o günlere dönüp baktığında şunları ekledi:

“Ancak bu durum, beni ruhsal olarak açlık ve boşluk kavramlarını daha önce hiç bilmediğim bir derinlikte anlamaya yönlendirdi.”

“Kesinlikle en az bir yıl boyunca yeme bozukluğu yaşadım" diyen ünlü oyuncu, "Ve belki bir yıl değil, bir ömür boyu depresyon. Şaka yapıyorum" ifadelerini kullandı.