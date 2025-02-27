Oscar ödüllü Avatar filmi, canlı orkesta eşliğinde gösterilecek

Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver gibi isimlerin başrolünü üstlendiği Avatar filmi, James Horner’ın ikonik müzikleri, dev bir orkestra, koro ve solistlerin canlı performansıyla bir araya gelecek.



Avatar Live in Concert 22 Mart’ta üst üste iki seans olarak sahnelenecek. Avatar, dev HD ekranlarda orijinal seslendirme ve altyazılarıyla izleyicilere sunulurken şef Ernst van Tiel yönetimindeki Symphonista Philharmonic Orchestra’nın etkileyici flütler ve etnik nefesli çalgılar performanslarına Eleanor Grant sesiyle hayat verecek.

Benzersiz bir sinema ve müzik deneyimi sunan Avatar Live In Concert, 27 Ekim 2024’te Londra’daki Royal Albert Hall’da dünya prömiyerinin ardından 22 Mart günü iki seans olarak hayranlarıyla buluşacak.