Oscar ödüllü ekip: Colin Firth ile Steven Spielberg aynı filmde

"Jurassic Park", "Indiana Jones", "Azınlık Raporu" gibi filmlerin Oscar'lı usta yönetmeni Steven Spielberg, yeni bir film hazırlığında. Usta yönetmenin, Oscar ödüllü oyuncu Colin Firth ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Variety'nin haberine göre, Firth'ün rolü kabul edip etmediği bilinmiyor. Filmin konusuna dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak filmin 2026 yazında vizyona gireceği tahmin ediliyor. Firth'ün gelecek projeleri arasında Lockerbie ve Young Sherlock yer alıyor.