Oscar ödüllü Emma Stone "Poor Things" filmiyle beyazperdeye dönüyor

"La La Land" filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ABD'li oyuncu Emma Stone "Poor Things" filmiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oscar ödüllü Emma Stone "Poor Things" filmiyle beyazperdeye dönüyor

"Kutsal Geyiğin Ölümü" ve "The Lobster" filmleriyle beğeni kazanan Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi "Poor Things" bu yılın en merakla beklenen filmlerinden. Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone'un yer aldığı filmden ilk kareler yayınlandı. "Sarayın Gözdesi" (The Favourite) filminin yönetmeni Yorgos Lanthimos ile tekrar bir araya gelen oyuncu, karakteri için büyük bir değişim geçirdi.

Oscar ödüllü Emma Stone "Poor Things" filmiyle beyazperdeye dönüyor - 1

Başrollerinde Willem Dafoe ve  Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı , kocasından kurtulmak için intihar eden Bella Baxter'ı konu alıyor. 

Oscar ödüllü Emma Stone "Poor Things" filmiyle beyazperdeye dönüyor - 2

Alasdair Gray'in romanından uyarlanan film, 8 Eylül'de sinemalarda vizyona girecek.

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