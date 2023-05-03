Oscar ödüllü Emma Stone "Poor Things" filmiyle beyazperdeye dönüyor

"Kutsal Geyiğin Ölümü" ve "The Lobster" filmleriyle beğeni kazanan Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi "Poor Things" bu yılın en merakla beklenen filmlerinden. Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone'un yer aldığı filmden ilk kareler yayınlandı. "Sarayın Gözdesi" (The Favourite) filminin yönetmeni Yorgos Lanthimos ile tekrar bir araya gelen oyuncu, karakteri için büyük bir değişim geçirdi.

Başrollerinde Willem Dafoe ve Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı film, kocasından kurtulmak için intihar eden Bella Baxter'ı konu alıyor. Alasdair Gray'in romanından uyarlanan film, 8 Eylül'de sinemalarda vizyona girecek.