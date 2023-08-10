Oscar ödüllü "Filler Aşkına" filminin yapım ekibine tazminat davası açıldı

ÇİFT YAPIM EKİBİNDEN PARA ALMADIKLARINI SÖYLEDİ



Filmin yapım ekibinden herhangi bir ücret almadıklarını vurgulayan çift, çekimlerdeki masraflarını da kendi ceplerinden ödemek zorunda kaldıklarını kaydetti. Çift ayrıca, Gonsalves'e verdikleri 40 bin rupilik (yaklaşık 13 bin lira) borcu hala geri alamadıklarını söyledi.



Yasal tebligatta, film ekibinin ticari kazançlarından adil şekilde yararlanamadıklarını belirten çiftin, 20 milyon rupi (yaklaşık 6,5 milyon lira) tazminat talep ettikleri aktarıldı. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.



YAPIM EKİBİ İDDİALARI YALANLADI



Filmin yapım ekibi ise BBC Tamil'e yaptıkları açıklamada, iddiaları yalanlayarak belgeselin hikayesine katkıda bulunan herkese "derin saygı" duyduklarını ifade etti.



Yönetmen Gonsalves ve Sikhya Entertainment, ortak yaptıkları açıklamada, tüm iddiaların "asılsız" olduğunu belirterek belgeselin başarısının "milli bir gurur" olduğunu vurguladı. Nilgiri'de çekilen belgesel, Bomman ve Bellie çiftinin, yaşamlarını Raghu adında yaralı bir fil yavrusuna adamalarını konu ediniyor.