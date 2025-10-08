Oscar ödüllü Glen Hansard ilk kez Türkiye'ye geliyor

The Frames, 1996'da "Fitzcarraldo" ve 2004'te ise "Burn the Maps" albümleriyle ulusal başarı yakaladı ve Bob Dylan gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaştı.

"Falling Slowly" ile Oscar kazanan İrlandalı sanatçı Glen Hansard, Kasım ayında Türkiye'ye geliyor. Dünyaca ünlü sanatçı, İstanbul ve Ankara 'da konser verecek.

Başrolünü üstlendiği "Once" filmiyle 2006'da uluslararası şöhrete kavuşan Hansard, filmin unutulmaz şarkısı "Falling Slowly" ile Oscar ödülünün sahibi oldu. Daha sonra Broadway'e uyarlanan "Once The Musical", 8 Tony ödülü kazanarak büyük başarıya imza attı.



Sanatçı, "Rhythm and Repose", "Didn't He Ramble" ve son albümü "This Wild Willing" ile dünya çapında turnelere çıktı, ayrıca Carnegie Hall ve Sydney Opera House gibi prestijli salonlarda sahne aldı.