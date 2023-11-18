Oscar ödüllü Karlar Ülkesi (Frozen) serisi devam ediyor: 4.  film onaylandı

Ünlü animasyon serisi Karlar Ülkesi'ne bir yenisi daha ekleniyor. Disney'in CEO'su dördüncü filmin geleceğini doğruladı.

Oscar ödüllü Karlar Ülkesi (Frozen) serisi devam ediyor: 4.  film onaylandı

Gişede rekor üstüne rekor kıran Karlar Ülkesi (Frozen) serisinin devam edeceği kesinleşti. 2019 yılında gelen ikinci devam filmiyle de beğeni toplayan serinin, üçüncü filmi için çalışmalar sürerken Disney CEO'sundan açıklama geldi.

Karlar Ülkesi'nin Disney'in en değerli animasyon serilerinden biri olduğunu vurgulayan Bob Iger, dördüncü filmin de çekileceğini doğruladı.

İlk Karlar Ülkesi filmi, Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi ve "Let It Go" şarkısıyla En İyi Orijinal Şarkı ödülünün sahibi olmuştu.

Oscar ödüllü Karlar Ülkesi (Frozen) serisi devam ediyor: 4.  film onaylandı - 1

İlk Karlar Ülkesi filmi (2013) gişede toplamda 1, 45 milyar dolar hasılat elde etmişti.

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