Oscar ödüllü Ke Huy Quan hayalindeki rolü açıkladı

"Bond kötü adamı gibi. Ya da Hugh Grant'in Sapkın'da yaptığı türden bir şey. Konfor alanımın dışına çıkmak ve şeytani, gerçekten kötü bir adamı oynamak istiyorum. Bu çok eğlenceli olurdu."

"Kötü bir adamı oynamayı çok isterim" diyen 53 yaşındaki aktör sözlerini şöyle sürdürdü:

2000 yapımı X-Men ve 2001 tarihli Tek (The One) gibi filmler için yıllarca dublörlük ve dövüş koreografisi yaptıktan sonra bu türün ötesine geçmek istediğini de açıklayan Ke Huy Quan, "Bir aksiyon yıldızı olarak algılanmak istemiyorum" dedi ve ekledi:

"Umarım aksiyonda başarılı bir aktör olarak algılanırım. Bu yüzden her seferinde bir adım atacağım. Aktör olmanın en iyi yanı, çeşitli karakterleri oynayabiliyor olmanız."