Oscar ödüllü oyuncu Açlık Oyunları kadrosunda

Filmin yönetmen koltuğunda, daha önce de seriye imza atan Francis Lawrence oturuyor. Yapım, 2023 yılında vizyona giren The Ballad of Songbirds & Snakes filminin ardından gelen ikinci Açlık Oyunları ön filmi olacak.

People dergisinde yer alan habere göre Culkin, serinin altıncı filmi olan The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'te, sunucu Caesar Flickerman karakterini canlandıracak. Orijinal seride bu rolü usta oyuncu Stanley Tucci üstlenmişti.



Yapımcı Erin Westerman, Oscar ödüllü oyuncu Culkin’in bu rol için “mükemmel bir seçim” olduğunu belirtti.



Film, Suzanne Collins’in 2025 yılında yayımlanacak aynı isimli distopik romanından uyarlanıyor. Hikâye, 2008 yapımı ilk filmden 24 yıl öncesinde geçiyor ve Woody Harrelson’ın canlandırdığı Haymitch Abernathy karakterinin gençliğini konu alıyor. Filmde Haymitch, 50. Açlık Oyunları’nda (İkinci Çeyrek Kuşatma) hayatta kalmaya çalışacak.

OYUNCU KADROSU



Nisan ayında yapılan açıklamaya göre, genç Haymitch’e Joseph Zada hayat verecek. Haymitch’in sevgilisi Lenore Dove Baird karakterini ise Whitney Peak canlandıracak. Kadroya sonradan katılan isimler arasında Maysilee Donner rolüyle McKenna Grace, Plutarch Heavensbee karakteriyle Jesse Plemons, Başkan Snow rolüyle Ralph Fiennes ve Effie Trinket olarak Elle Fanning yer alıyor.



Ayrıca Beetee karakterini Kelvin Harrison Jr., Wiress’i ise Maya Hawke canlandıracak. Lili Taylor, Mags rolüyle; Ben Wang ise Wyatt Callow karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.



Açlık Oyunları: Sunrise on the Reaping filmi, 20 Kasım 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

