Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett oyunculuğu bırakacak

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, bir gün oyunculuğu bırakacağını açıkladı. 55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu gözlerden uzak bir yaşam sürdürmek istediğini söyledi ve "hayatıyla ilgili yapmak istediği çok şey" olduğunu söyledi.



BBC Radio 4'e konuk olan yıldız, ünlü olmayı hala kabullenemedğini söyledi. "Bunu her söylediğimde ailem gözlerini deviriyor ama ciddiyim. Oyunculuğu bırakma konusunda ciddiyim. Hayatımla ilgili gerçekleştirmek istediğim çok fazla şey var" ifadelerini kullanan oyuncu, son olarak Black Bag (2025) adlı filmde rol aldı.