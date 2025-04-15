Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett oyunculuğu bırakacak
Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi, Elizabeth, Babil ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerle tanınan Cate Blanchett oyunculuğu bırakma konusunda ciddi olduğunu söyledi.
Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, bir gün oyunculuğu bırakacağını açıkladı. 55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu gözlerden uzak bir yaşam sürdürmek istediğini söyledi ve "hayatıyla ilgili yapmak istediği çok şey" olduğunu söyledi.
BBC Radio 4'e konuk olan yıldız, ünlü olmayı hala kabullenemedğini söyledi. "Bunu her söylediğimde ailem gözlerini deviriyor ama ciddiyim. Oyunculuğu bırakma konusunda ciddiyim. Hayatımla ilgili gerçekleştirmek istediğim çok fazla şey var" ifadelerini kullanan oyuncu, son olarak Black Bag (2025) adlı filmde rol aldı.
Oyuncu, Aviator (2005) filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Blue Jasmine (2013) ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.
Oyuncunun yıldızı ise 1998 yapımı Elizabeth filmiyle parladı.
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