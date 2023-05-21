Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett: Oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum

Geçtiğimiz yıl Tar filmiyle Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen ve kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol alan Cate Blanchett, oyunculuğu bırakmaya çalıştığını söyledi.

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett: Oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum

"Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi", " Elizabeth", "Babil" ve "Yüzüklerin Efendisi" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Cate Blanchett, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Festivali'ne katıldı.

Variety'ye konuşan Avusturalyalı yıldız, oyunculuğu bırakma fikrinden bahsetti. Blanchett, "Hep oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum" dedi.

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett: Oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum - 1

Festivale yeni filmi "The New Boy" için katılan iki Oscar ödüllü oyuncu, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstleniyor. Yapımcılığı, oyunculuğun bir uzantısı olarak olan gördüğünü belirten oyuncu, daha fazla kamera arkasında yer almak istediğini belirtirken "Profesyonel kariyerim olarak oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett: Oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum - 2 Oyuncu "Blue Jasmine" filmiyle Oscar kazandı

"SETTEKİ TEK KADIN BENİM"

Yıldız, filmlerin çekim sürecinde yer almayı ilgi çekici bulduğunu dile getirdi. Oyuncu "Bazen setteki tek kadım olduğumu fark ediyorum. 62 erkek var ve ben ortamdaki tek kadınım" dedi. Oyuncu, setlerde daha çok kadın olması gerektiğine dikkat çekerken "Film sektöründeki kadınları konuşmak zorunda kalmadığımız günleri iple çekiyorum" dedi.

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