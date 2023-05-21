Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett: Oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum

Festivale yeni filmi "The New Boy" için katılan iki Oscar ödüllü oyuncu, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstleniyor. Yapımcılığı, oyunculuğun bir uzantısı olarak olan gördüğünü belirten oyuncu, daha fazla kamera arkasında yer almak istediğini belirtirken "Profesyonel kariyerim olarak oyunculuğu bırakmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu "Blue Jasmine" filmiyle Oscar kazandı "SETTEKİ TEK KADIN BENİM" Yıldız, filmlerin çekim sürecinde yer almayı ilgi çekici bulduğunu dile getirdi. Oyuncu "Bazen setteki tek kadım olduğumu fark ediyorum. 62 erkek var ve ben ortamdaki tek kadınım" dedi. Oyuncu, setlerde daha çok kadın olması gerektiğine dikkat çekerken "Film sektöründeki kadınları konuşmak zorunda kalmadığımız günleri iple çekiyorum" dedi.