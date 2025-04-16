Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain korku filminde
The Eyes of Tammy filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ının sahibi olan Amerikalı oyuncu Jessica Chastain'in yeni projesi belli oldu.
Duyguların Rengi, Yıldızlararası ve Molly’nin Oyunu gibi yapımlarla bilinen Amerikalı oyuncu Jessica Chastain korku türüne geri dönüyor. 48 yaşındaki oyuncu, Josh Malerman'ın ünlü romanı Incidents Around the House'un uyarlamasında rol alacak.
Deadline'ın haberine göre, The Boogeyman filmiyle tanınan Rob Savage yönetmen koltuğunda oturacak. Nathan Elston ise filmin senaryorsunu kaleme alacak.
Öte yandan, Chastain'ın Adam Driver ile The Dealer adlı dizide başrolleri paylaşacağı açıklanmıştı.
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