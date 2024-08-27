Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet "The Spot" adlı dizide rol alacak

Usta oyuncu Kate Winslet, Ed Solomon tarafından yaratılan "The Spot" adlı dizide başrolü üstlenecek.

Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet "The Spot" adlı dizide rol alacak

Titanik’in kazandığı başarıdan sonra yer aldığı projelerle ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki İngiliz yıldız 'ın yeni projesi belli oldu.

Oyuncu, yazar Ed Solomon imzalı "The Spot" adlı dizide rol alacak. A24'ün yapımcılığını üstleneceği , başarılı bir cerrah ile öğretmen kocasının gerçeği arayışını konu alıyor.

Solomon, "The Spot"un yazarı, yönetici yapımcısı ve şov sorumlusu olacak. Winslet ise başrol oynamanın yanı sıra dizinin yönetici yapımcılığını da üstlenecek.

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