Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet "The Spot" adlı dizide rol alacak

Titanik’in kazandığı başarıdan sonra yer aldığı projelerle ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki İngiliz yıldız Kate Winslet'ın yeni projesi belli oldu.

Oyuncu, yazar Ed Solomon imzalı "The Spot" adlı dizide rol alacak. A24'ün yapımcılığını üstleneceği dizi, başarılı bir cerrah ile öğretmen kocasının gerçeği arayışını konu alıyor.



Solomon, "The Spot"un yazarı, yönetici yapımcısı ve şov sorumlusu olacak. Winslet ise başrol oynamanın yanı sıra dizinin yönetici yapımcılığını da üstlenecek.

