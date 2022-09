Oscar ödüllü oyuncu Louis Fletcher hayatını kaybetti

Guguk Kuşu ve Star Trek gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Louise Fletcher 88 yaşında hayatını kaybetti. Fransa’daki evinde hayatını kaybeden oyuncunun ‘doğal sebeplerden’ dolayı öldüğü belirtildi. Oyuncu, 1975 yapımı One Flew Over the Cuckoo's Nest (Guguk Kuşu) adlı yapımda rol almış ve Hemşire Mildred rolüyle Oscar kazanmıştı.