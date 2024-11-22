Oscar ödüllü oyuncu Marcia Gay Harden'ın yeni projesi belli oldu

1990 yapımı "Miller Kavşağı" filmi ile "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında" Oscar ödülü kazanan Marcia Gay Harden'ın yeni projesi belli oldu.

Usta oyuncu, Game of Thrones'un yıldızları Sophie Turner ve Kit Harington'ın başrolleri paylaşacağı "The Dreadful" adlı korku filminin kadrosuna dahil oldu.

The Dreadful, toplumun dışında yalnız bir hayat yaşayan Anne ve onun uğursuz kayınvalidesi Morwen'ın geçmişlerinden gelen bir adamla yaşadığı bir dizi korkunç olayı anlatıyor.