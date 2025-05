Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh'nun yeni rolü belli oldu

2023 yılında Oscar Ödülleri'ne damga vuran Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin başrol oyuncusu Michelle Yeoh, The Surgeon adlı filmde rol alacak.

Yeoh, Yes, Madam (1985), Magnificent Warriors (1987) ve Police Story 3: Supercop (1992) gibi aksiyon filmleriyle şöhret kazandı.



Yeoh, 1997 yapımı James Bond filmi "Tomorrow Never Dies", Ang Lee imzalı "Crouching Tiger, Hidden Dragon" filmi ve çok sayıda Oscar kazanan "Everything Everywhere All at Once" gibi gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı.