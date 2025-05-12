Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh'nun yeni rolü belli oldu

2023 yılında Oscar Ödülleri'ne damga vuran Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin başrol oyuncusu Michelle Yeoh, The Surgeon adlı filmde rol alacak.



Filmde Yeoh, kaçırılan ve gizemli bir hastayı ameliyat etmeye zorlanan emekli bir cerrahı canlandıracak. The Resident dizisinin yaratıcısı olan Roshan Sethi hem filmin yönetmenliğini üstlenecek hem de senaryosunu kaleme alacak.