Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh'nun yeni rolü belli oldu
Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmiyle Oscar'a layık görülen oyuncu Michelle Yeoh'nun sıradaki projesi belli oldu.
2023 yılında Oscar Ödülleri'ne damga vuran Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin başrol oyuncusu Michelle Yeoh, The Surgeon adlı filmde rol alacak.
Filmde Yeoh, kaçırılan ve gizemli bir hastayı ameliyat etmeye zorlanan emekli bir cerrahı canlandıracak. The Resident dizisinin yaratıcısı olan Roshan Sethi hem filmin yönetmenliğini üstlenecek hem de senaryosunu kaleme alacak.
Her Şey Her Yerde Aynı Anda
Yeoh, Yes, Madam (1985), Magnificent Warriors (1987) ve Police Story 3: Supercop (1992) gibi aksiyon filmleriyle şöhret kazandı.
Yeoh, 1997 yapımı James Bond filmi "Tomorrow Never Dies", Ang Lee imzalı "Crouching Tiger, Hidden Dragon" filmi ve çok sayıda Oscar kazanan "Everything Everywhere All at Once" gibi gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı.
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